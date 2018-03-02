Игроку «Реала» грозит пять лет тюрьмы

Футболист «Реала» может сесть в тюрьму на пять лет

Полузащитнику "Реал Мадрида" и сборной Хорватии Луке Модричу выдвинуты обвинения в даче ложных показаний во время крупного антикоррупционного расследования в хорватском футболе. Об этом сообщает BBC. Модрич мог дать ложные показания в суде по делу Здравко Мамича . Предполагается, что он якобы соврал по поводу деталей своего трансфера из загребского "Динамо" в "Тоттенхэм". За дачу ложных показаний Модричу грозит пять лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что Модрич в шестой раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии.