Игроку «Реала» грозит пять лет тюрьмы

Полузащитнику "Реал Мадрида" и сборной Хорватии Луке Модричу выдвинуты обвинения в даче ложных показаний во время крупного антикоррупционного расследования в хорватском футболе. Об этом сообщает BBC.
Модрич мог дать ложные показания в суде по делу Здравко Мамича. Предполагается, что он якобы соврал по поводу деталей своего трансфера из загребского "Динамо" в "Тоттенхэм".
За дачу ложных показаний Модричу грозит пять лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Модрич в шестой раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии.