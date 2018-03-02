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Игроку «Реала» грозит пять лет тюрьмы
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Футболист «Реала» может сесть в тюрьму на пять лет 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: Reuters
Полузащитнику "Реал Мадрида" и сборной Хорватии Луке Модричу выдвинуты обвинения в даче ложных показаний во время крупного антикоррупционного расследования в хорватском футболе. Об этом сообщает BBC.
Модрич мог дать ложные показания в суде по делу Здравко Мамича. Предполагается, что он якобы соврал по поводу деталей своего трансфера из загребского "Динамо" в "Тоттенхэм".
За дачу ложных показаний Модричу грозит пять лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Модрич в шестой раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии.
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