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В Барселоне отказались расширять аэропорт из-за Месси
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В Барселоне отказались расширять аэропорт из-за живущего рядом Месси 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: Reuters
Президент известной испанский авиакомпании Хавьер Санчес-Прието объяснил, почему в аэропорту Барселоны нельзя строить новый терминал. По словам главы организации, постройка планировалась недалеко от дома нападающего "Барселона" Лионеля Месси, сообщает Marca.
"Нельзя летать там, где живет Месси. Такого не происходит нигде в мире", — объяснил Санчес-Прието.
Официальная причина отказа от расширения аэропорта и ограничения взлетно-посадочных полос — угроза экологии в городе Гава, где живет Месси.
Ранее сообщалось, что "Барселона" не сумела обыграть "Лас-Пальмас" в чемпионате Испании.
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