В Барселоне отказались расширять аэропорт из-за Месси

В Барселоне отказались расширять аэропорт из-за живущего рядом Месси

"Нельзя летать там, где живет Месси. Такого не происходит нигде в мире", — объяснил Санчес-Прието. Президент известной испанский авиакомпании Хавьер Санчес-Прието объяснил, почему в аэропорту Барселоны нельзя строить новый терминал. По словам главы организации, постройка планировалась недалеко от дома нападающего "Барселона" Лионеля Месси , сообщает Marca.

Официальная причина отказа от расширения аэропорта и ограничения взлетно-посадочных полос — угроза экологии в городе Гава, где живет Месси.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не сумела обыграть "Лас-Пальмас" в чемпионате Испании.