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РФПЛ разберётся в запрете перформанса «Спартака»
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РФПЛ разберётся в запрете перформанса «Спартака» на матч с «Локомотивом» 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Болельщики «Спартака» не смогут организовать перфоманс на матче 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом». При том, что это было согласовано с руководством российской Премьер-Лиги. Как сообщает объединение болельщиков красно-белых «Фратрия», это решение было принято президентом «железнодорожников» Ильёй Геркусом.
«Отдел по безопастности и работе с болельщиками РФПЛ в курсе ситуации и разбирается с ней, — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову в пресс-службе РФПЛ.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 4 марта, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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