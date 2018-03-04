РФПЛ разберётся в запрете перформанса «Спартака»

Болельщики «Спартака» не смогут организовать перфоманс на матче 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом». При том, что это было согласовано с руководством российской Премьер-Лиги. Как сообщает объединение болельщиков красно-белых «Фратрия», это решение было принято президентом «железнодорожников» Ильёй Геркусом.
«Отдел по безопастности и работе с болельщиками РФПЛ в курсе ситуации и разбирается с ней, — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову в пресс-службе РФПЛ.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 4 марта, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.