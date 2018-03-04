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«Арсенал» победил «Ахмат»
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Тульский «Арсенал» победил «Ахмат» в матче чемпионата России 

ТАСС 4 марта 2018
Фото: ТАСС
Тульский "Арсенал" дома со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил сербский полузащитник Горан Чаушич.
В составе хозяев дебютировали российский нападающий Артем Дзюба, заработавший желтую карточку, а также ивуарийский полузащитник Хабиб Майга. В конце матча за прямую красную карточку был удален бразильский защитник "Ахмата" Родолфо.
В турнирной таблице "Арсенал" идет на седьмом месте, набрав 28 очков, "Ахмат" с 26 очками идет восьмым.
В следующем туре "Арсенал" 9 марта на выезде сыграет с пермским "Амкаром", "Ахмат" 11 марта примет ЦСКА.
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