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Тренер Конте раскритиковал руководство «Челси»
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Главный тренер «Челси» Конте раскритиковал руководство клуба 

Вести.Ru 3 марта 2018
Фото: EPA
Наставник "Челси" Антонио Конте выразил недовольство политикой лондонского клуба, заявив, что его тренерские амбиции не поддерживаются руководством, которое не финансирует команду должным образом. По мнению итальянского специалиста, "Челси" всегда обязан бороться за титул.
"У меня большие амбиции, но у меня нет денег для "Челси". Клуб очень хорошо знает, в чем состоит моя идея, каковы мои амбиции. Когда вы решаете работать с таким типом тренера, вы должны понимать, что подписываете специалиста с большими амбициями", — приводит слова итальянца "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Guardian.
Конте признался, что не любит проигрывать. Он считает, что после успешного прошлого сезона нужно было продолжать выстраивать команду. "Игроки, я, и клуб — мы должны быть недовольны сейчас, так как не боремся за титул. Если ваше имя "Челси", нужно пытаться биться до конца", — добавил тренер.
После 28 туров команда Антонио Конте занимает пятое место в английском чемпионате, набрав 45 турнирных баллов. От лидера Премьер-лиги "Манчестер Сити" лондонцы отстают на 30 очков.
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