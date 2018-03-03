Венгера призвали покинуть «Арсенал»

Экс-тренер «Тоттенхэма» призвал Венгера покинуть «Арсенал»

"Венгер — фантастический тренер, у него была отличная карьера в "Арсенале". Думаю, что пришло время Венгеру покинуть "Арсенал". Он может отлично провести последние пару месяцев в этом сезоне, чтобы фанаты позитивно относились к нему. Это позволило бы Венгеру с большой гордостью покинуть клуб. За время работы он достиг больших успехов. Я ненавижу об этом говорить, потому что не хочу видеть, как кто-то теряет свою работу, но пришло время, когда Венгер должен уйти из "Арсенала", — цитирует специалиста talkSPORT.

Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. Под его руководством "пушкари" трижды становились чемпионами Англии, выиграли семь национальных Кубков, а также однажды вышли в финал Лиги чемпионов, где проиграли "Барселоне".

Ранее сообщалось, что руководство "Арсенала" определилось с кандидатами на пост тренера клуба.