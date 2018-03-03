Атака Забивак: в Самаре установят фигуры талисмана ЧМ-2018

Весной Самару украсят фигурами талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года — волка Забиваки. Об этом сообщили организаторы мирового первенства.

— Семь скульптур установят на главных городских маршрутах, — рассказали представители FIFA.

Четырех волчат установят напротив гостиниц Holiday Inn, «Ренессанс», Lotte и у санатория «Самарский». Пятый Забивака «поселится» у входа в билетный центр. Он откроется 18 апреля. Здесь талисман сделают из армированного стеклопластика. На площади Куйбышева найдет свое место двухметровый символ мундиаля.

За 100 дней до начала чемпионата мира в Самаре презентуют проект #СамараЖиветФутболом. Он начнется с массовой зарядки на стадионе «Локомотив». Ее проведут звезды самарского футбола. Здесь же пройдет турнир «Самара живет футболом» и матч между ветеранами клуба «Крылья Советов» и представителями правительства Самарской области и мэрии.

В Самаре пройдут шесть матчей ЧМ. Игры группового этапа назначили на 17, 21, 25 и 28 июня. Команды, которые сразятся на стадионе «Самара Арена», выбрали во время жеребьевки в Кремле. 63.ru следил за событиями в режиме онлайн. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года.