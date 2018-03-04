«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью

«Уфа» и «Динамо» не смогли выявить победителя

В рамках 21-го тура чемпионата России по футболу "Уфа" на своем поле принимала московское "Динамо". "Бело-голубые" в первом тайме вышли вперед. Однако удержать преимущество футболисты столичной команды не смогли. Команда Сергея Семака сумела сравнять счет — 1:1.

На 17-й минуте Евгений Марков с пенальти вывел гостей вперед. Во втором тайме Иван Пауревич отквитал мяч. Произошло это на 51-й минуте игры. Все оставшееся время хозяева поля пытались додавить "бело-голубых". Однако москвичи сумели удержать ничейный счет.

На данный момент "Уфа" располагается на шестом месте с 28 очками. Московское "Динамо", набрав 23 балла, занимает 13-ю позицию в турнирной таблице.