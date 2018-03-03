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Ари рассказал о просьбе фанатов вернуться
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Экс-игрок «Спартака» Ари рассказал о просьбе фанатов вернуться 

Газета.Ru 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Нападающий московского "Локомотива" Ари заявил, что болельщики "Спартака" просят его вернуться в команду.
"После игры за Суперкубок "Локомотив" — "Спартак" обступили фанаты красно-белых при выходе со стадиона. Просили автографы и фото. Я благодарен, что у них сохранилось такое отношение ко мне. Часто встречаю их на улицах. Они благодарят вне зависимости от того, в какой команде я выступаю. Здорово, что никто из нас не забывает о прошлом. Фанаты "Спартака" часто пишут мне сообщения в инстаграме с просьбой вернуться. Приятно", — цитирует Ари "Чемпионат.Com".
Бразилец выступал за "Спартак" с 2010 по 2013 год. В составе красно-белых он принял участие в 89 встречах чемпионата России, забив 21 мяч.
Ранее Ари поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака".
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