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«Спартак» решили обыграть с божьей помощью
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«Спартак» решили обыграть с божьей помощью 

Lenta.ru 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Нападающий «Локомотива» Ари поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Никаких ничьих — надо выигрывать, чтобы не терять отрыв в таблице. Будет тяжело, потому что "Спартак" хорош. Действующий чемпион, поигравший в Лиге чемпионов. Но мы играем при наших болельщиках и обязаны побеждать. Каждый раз, когда встречаемся со "Спартаком", стадион заполняется», — заявил футболист.
Ари призвал болельщиков прийти на матч, несмотря на минусовую температуру. «Если бы болел за команду с детства, то обязательно пришел бы. Мы сейчас делаем все, чтобы показывать привлекательный футбол и завлечь людей на стадион. С поддержкой болельщиков и Всевышнего победим в дерби», — добавил он.
Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 4 марта на стадионе «РЖД Арена» в 16:30 по московскому времени.
Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Летом 2013-го футболист подписал контракт с «Краснодаром». В конце февраля 2017 года нападающий перешел в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона.
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