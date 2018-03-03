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«Манчестер Сити» оштрафован за поведение игроков
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«Манчестер Сити» оштрафован за поведение игроков в матче Кубка Англии 

ТАСС 3 марта 2018
Фото: Reuters
Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала "Манчестер Сити" на 50 тысяч фунтов стерлингов за неподобающее поведение игроков в матче Кубка Англии против "Уигана". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.
19 февраля "Уиган" победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Во время матча игроки "Манчестер Сити" стали спорить с главным судьей Энтони Тейлором, который в конце первого тайма показал красную карточку Фабиану Делфу.
После матча также произошла стычка между главными тренерами команд — Хосепом Гвардиолой и Полом Куком, однако за нее FA не стала наказывать клубы.
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