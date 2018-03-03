Одобрено использование четвертой замены в дополнительное время футбольного матча

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил использование четвертой замены в дополнительное время матчей, сообщает ТАСС

Практика использования четвертой замены была протестирована в матчах национальных кубков Англии и Германии, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, женском чемпионате мира и Кубке конфедераций в России.

Первая замена в официальной встрече на уровне национальных команд была использована в полуфинальном матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили. На 116-й минуте португалец Желсон Мартинш появился на поле вместо Андре Гомеша

Ранее сообщалось, что ФИФА обсудит использования системы видеоповторов на чемпионате мира — 2018.