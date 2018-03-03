И ты, Марио?! Сборная России теряет игроков

ЦСКА — «Урал» — 1:0. 3 марта 2018 года. Обзор матча, фото, видео

6 главных событий матча ЦСКА — «Урал». Вернблум тут, Вернблум — там, Вернблум… везде!

Один из жизненных принципов находчивого путешественника из популярного мультфильма моего детства гласил: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Тренеру ЦСКА ничего другого сегодня не остаётся, кроме как следовать ему. Другой на месте Виктора Гончаренко с ума сошёл бы от такого вала кадровых головоломок, а он и виду не подаёт, как ему на самом деле сложно. Нет нападающего — не беда, пошлём в атаку Вернблума. Выпал Щенников? Переучим Кучаева. Пробоина в центре защиты? Ну-ка, Понтус, дуй «домой».

100-й матч Головина Перед игрой с «Уралом» у Гончаренко было два более или менее надёжных варианта замены «порвавшегося» Васина — восстановившийся после травмы А. Березуцкий и мастер на все руки Набабкин. Он выбрал третий, не самый очевидный — по фамилии Вернблум. На сборах швед уже перевоплощался из форварда в бека — на официальном уровне исполнил стоппера впервые. По крайней мере — на моей памяти. Как ни трудно соригинальничать при такой длине «скамейки», командиру красно-синих это удалось: в таком виде «армейский» тыл мы ещё не видели. Официальная премьера Вернблума в защите Вернблум достойна исключительно положительных рецензий. Понтус был безупречен сзади, а когда ситуация потребовала, и впереди пользу принёс. Его оперативный перевод вперёд во втором тайме стал, пожалуй, переломным моментом матча. Наблюдая за игрой высокого, жилистого блондина, Станислав Черчесов , возможно, и поймал себя на мысли: «Какая досада, что он — швед!». Российской сборной такой универсальный солдат определённо не помешал бы, и особенно — сейчас…

Два дебюта в «Урале» Повышенное внимание в эту морозную субботу было приковано к Головину. От исполнителя его профиля всегда ждут нестандартных, ключевых ходов, а тут у Александра присутствовал ещё и серьёзный персональный мотив расстараться — 100-й матч в составе ЦСКА. Огромное желание отметить юбилей чем-нибудь памятным — результативной передачей, а лучше голом — ощущалось в действиях Головина. Он был вездесущ, предприимчив и неутомим. В том, что молодой лидер «армейцев» не преуспел до перерыва, в первую очередь повинен Бумаль, во вторую — Годзюр. Цепкий опорник не давал спуску российскому оппоненту, а когда всё-таки выпустил из виду — вратарь потащил тяжёлый удар.

«Урал» в межсезонье не то чтобы кардинально, но отредактировал заявку команды: пять человек добавил, четвёрку — исключил. Всем новичкам Александр Тарханов нашёл место в протоколе первого матча 2018 года. Правда, только двоим — на поле, остальных рассадил по соседству с собой. И если включения в старт голландца марокканского происхождения Эль Кабира следовало ожидать — не для того человека аж из Швеции срывали, чтобы неволить в запасе, — то появление на газоне Андрея Егорычева таило в себе элемент неожиданности. Ещё четыре месяца тому человек в ПФЛ пылил — и вдруг такой карьерный скачок, через две, считай, лиги!

Минут 20 игры хватило, чтобы вопросы по кандидатуре белобрысого новобранца к тренеру отпали. Егорычев и не подумал расшаркиваться перед звёздными соперниками: хорошо двигался, смело искал борьбу, а найдя, не единожды выигрывал. Парень толковый и по-спортивному нахальный, Андрей определённо может занести себе дебют в РФПЛ в актив. С Эль Кабиром всё не так однозначно. Чернов — в заявке

В свете обострившегося в ЦСКА, а вместе с ним и в сборной дефицита центральных защитников особый интерес представляла фигура Чернова. Документально препятствовать выходу своего воспитанника на поле «армейцы» не стали — в противном случае его просто не было бы в заявке. Почему Никита второй раз в сезоне остался созерцать игру бывшей и нынешней команд со стороны, можно только догадываться. Как рабочую предлагаю принять такую версию: проигрывает конкуренцию Балажицу и Емельянову. На фоне уверенной, качественной работы уральцев в тылу она кажется очень даже правдоподобной. И снова Дзагоев

Разные люди забивали за ЦСКА в 2018 году контрольных матчах, а в официальных пока забивает только Дзагоев. Его гол решил исход тяжелейшего для обеих сторон трёхчасового противоборства «армейцев» с «Црвеной Звездой», и он же нанёс роковой для «Урала» удар в субботу. И кого волнует, что Алан исполнял прострел? Главное — мяч запрыгнул в сетку. Соавтором гола по-хорошему следует признать Вернблума. Своим манёвром Понтус дезориентировал Годзюра, и мяч, никого не коснувшись, юркнул в шестёрку. Травма Фернандеса

Очковых потерь ЦСКА благополучно избежал, а кадровую снова понёс — второй домашний матч подряд! Уже в тот момент, когда Фернандес схватился рукой за заднюю поверхность бедра и рухнул на газон, стало ясно — дело плохо. Марио не из тех неженок, что от легчайшего контакта катается по полю, а здесь его никто и не касался. Виктор Гончаренко тоже всё сразу понял, дав команду переодеваться Набабкину. Кириллу, очевидно, и играть на следующей неделе в Лионе. Вернблум чисто физически собой всех «амбразур» не закроет…