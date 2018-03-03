Ещё
Каррера: «Локомотив» является фаворитом в чемпионской гонке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каррера: «Локомотив» является фаворитом в чемпионской гонке 

ТАСС 3 марта 2018
Фото: ТАСС
Футбольный клуб "Локомотив" является фаворитом в чемпионате России, поэтому игрокам московского "Спартака" необходимо обыгрывать красно-зеленых. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Игра 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена".
"У "Локомотива" на восемь очков больше, они сильнее нас и являются фаворитами в чемпионской гонке. На данный момент это команда, которую нужно побеждать, завтрашний матч очень важен, так как нам нужно постараться их догнать. При этом "Локомотив", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА находятся в одной весовой категории", — сказал Каррера.
Также Каррера заявил, что матч с "Локомотивом" пропустят нападающий Зе Луиш, а также защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски. "Таски продолжает лечение, Боккетти почувствовал небольшую боль вчера из-за холода, а у Зе Луиша старые проблемы. Можно ждать завтра Максимовича в стартовом составе, потому что у меня осталось всегда два центральных защитника", — рассказал Каррера.
"Спартак" после 20 туров занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 37 очков, "Локомотив" идет первым с 45 очками.
ТАСС: последние новости
ФИФА: все допинг-пробы футболистов сборной РФ с трех последних турниров являются чистыми Кокорин из-за травмы пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу Штаб молодежной сборной России пока не заинтересован в приглашении футболиста Еременко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение