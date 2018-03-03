Каррера: «Локомотив» является фаворитом в чемпионской гонке

Футбольный клуб "Локомотив" является фаворитом в чемпионате России, поэтому игрокам московского "Спартака" необходимо обыгрывать красно-зеленых. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"У "Локомотива" на восемь очков больше, они сильнее нас и являются фаворитами в чемпионской гонке. На данный момент это команда, которую нужно побеждать, завтрашний матч очень важен, так как нам нужно постараться их догнать. При этом "Локомотив", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА находятся в одной весовой категории", — сказал Каррера. Игра 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена".

Также Каррера заявил, что матч с "Локомотивом" пропустят нападающий Зе Луиш , а также защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски. "Таски продолжает лечение, Боккетти почувствовал небольшую боль вчера из-за холода, а у Зе Луиша старые проблемы. Можно ждать завтра Максимовича в стартовом составе, потому что у меня осталось всегда два центральных защитника", — рассказал Каррера.

"Спартак" после 20 туров занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 37 очков, "Локомотив" идет первым с 45 очками.