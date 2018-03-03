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«Зенит» сыграл вничью с «Амкаром»
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«Зенит» сыграл вничью с «Амкаром», завершая матч вдевятером 

RT на русском 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с пермским «Амкаром» в матче 21-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0.
На 67-й минуте арбитр удалил с поля Александра Ерохина, получившего вторую жёлтую карточку по ходу матча. На 94-й минуте Доменико Кришито оставил свою команду вдевятером, также получив второе предупреждение судьи, а спустя три минуты арбитр показал второй «горчичник» защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву.
В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» сохранил третье место, набрав 38 очков в 21 матче. «Амкар» с 22 баллами.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Урал» в 21-м туре РФПЛ.
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