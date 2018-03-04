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В РФС оценили действия судьи матча «Зенит» — «Амкар»
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В РФС оценили действия судьи матча «Зенит» — «Амкар» 

Газета.Ru 4 марта 2018
Фото: РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский оценил действия арбитра Владимира Сельдякова, обслуживавшего встречу 21 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Амкаром". Слова чиновника приводит ТАСС.
"Надо понимать, что матч был очень трудный, а судья был принципиален и последователен. Количество красных карточек не имеет никакого значения: есть футбол и правила игры, которыми руководствуется арбитр. Качество судейства определяется по другим параметрам, в том числе и по обоснованности вынесения карточек", — отметил Будогосский.
Также он рассказал, что Сельдяков ошибся, не показав после двух желтых карточек защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву красную.
"Эта ошибка носит методический характер, она не грубая, не ключевая и не является основанием для каких-либо писем, заявлений и протестов. Это ошибка, которая касается только судейства, о чем с арбитром будет проведен разговор. Он должен был после второй желтой карточки показать сразу красную, чего не сделал, но от этого удаление не отменяется", — добавил глава департамента судейства.
Ранее главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал Сельдякова лучшим арбитром в России, Европе и мире.
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