Ещё
«Амкар» извинился перед «Зенитом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Амкар» извинился перед «Зенитом» за слова экс-футболиста Попова 

Газета.Ru 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Пермский "Амкар" принес извинения петербургскому "Зениту" за критику бывшего футболиста команды Алексея Попова в адрес сине-бело-голубых, сообщает "Советский спорт".
"Во время матча "Зенит" — "Амкар" бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми — и для болельщиков, и тем более для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье. Мы приносим "Зениту" и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея", — говорится в сообщении на официальной странице клуба в социальной сети "ВКонтакте".
На своей странице в инстаграме Попов выразил недовольство игрой футболистов "Зенита" и назвал их "реальными бомжами".
Встреча 21-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" завершилась со счетом 0:0.
Газета.Ru: последние новости
Все допинг-пробы российских футболистов оказались отрицательными Степень тяжести травмы Кокорина станет известна 16 марта Орлов сказал президенту "Зенита", что Манчини позорит клуб
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение