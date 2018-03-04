«Амкар» извинился перед «Зенитом» за слова экс-футболиста Попова

"Во время матча "Зенит" — "Амкар" бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми — и для болельщиков, и тем более для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье. Мы приносим "Зениту" и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея", — говорится в сообщении на официальной странице клуба в социальной сети "ВКонтакте". Пермский "Амкар" принес извинения петербургскому "Зениту" за критику бывшего футболиста команды Алексея Попова в адрес сине-бело-голубых, сообщает "Советский спорт"

На своей странице в инстаграме Попов выразил недовольство игрой футболистов "Зенита" и назвал их "реальными бомжами".

Встреча 21-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" завершилась со счетом 0:0.