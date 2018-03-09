«Зенит» потерпел неудачу в 1/8 Лиги Европы

«Зенит» вслед за «Локомотивом» и ЦСКА потерпел неудачу в 1/8 Лиги Европы

В рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в немецком Лейпциге встречались местный «РБ Лейпциг» и петербургский «Зенит» . Хозяева переиграли команду Роберто Манчини со счетом 2:1.

Зенит стал третьим российским клубом, уступившим в первом матче 1/8 Лиги Европы. Ранее свои матчи проиграли «Локомоти»в и ЦСКА. Железнодорожники проиграли в гостях мадридскому «Атлетико» со счетом 3:0. ЦСКА дома уступил «Лиону» с минимальным счетом.

Ответный поединок состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.