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«Зенит» потерпел неудачу в 1/8 Лиги Европы
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«Зенит» вслед за «Локомотивом» и ЦСКА потерпел неудачу в 1/8 Лиги Европы 

Lenta.ru 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
В рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в немецком Лейпциге встречались местный «РБ Лейпциг» и петербургский «Зенит». Хозяева переиграли команду Роберто Манчини со счетом 2:1.
Все голы встречи были забиты во втором тайме. Сперва мяч в ворота Андрея Лунева на 56-й минуте отправил Брума. На 77-й минуте Тимо Вернер удвоил преимущество хозяев. Под занавес встречи футболисты «Зенита» отыграли один мяч — на 86-й минуте отличился Доменико Кришито.
Зенит стал третьим российским клубом, уступившим в первом матче 1/8 Лиги Европы. Ранее свои матчи проиграли «Локомоти»в и ЦСКА. Железнодорожники проиграли в гостях мадридскому «Атлетико» со счетом 3:0. ЦСКА дома уступил «Лиону» с минимальным счетом.
Ответный поединок состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.
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