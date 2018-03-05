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Балотелли хочет покинуть «Ниццу»
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Балотелли хочет покинуть «Ниццу» и вернуться в Серию А 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: Reuters
Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли выразил желание покинуть свой клуб и вернуться в чемпионат Италии, сообщает Rai Sport.
"Мой агент Мино Райола устроит мое будущее. Но я знаю, что созрел и готов вернуться в Италию. "Ювентус" и "Наполи" — команды, которые мне нравятся", — сказал форвард.
При этом он отметил, что сомневается в своем переходе в "Милан", где он играл ранее.
Контракт Балотелли с "Ниццей" рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 20 матчах, в которых забил 14 мячей.
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