20 причин лидерства «Локомотива» в РФПЛ

Сёмин, Геркус, Фарфан, Фернандеш — «Локомотив» лидирует в РФПЛ

Сегодня болельщиков ждет топ-матч: «Локомотив» — «Спартак» . Одно из ключевых сражений этой весны РФПЛ. Если победят хозяева, их дорога к золоту станет чуточку короче. Мы насчитали почти два десятка факторов, которые сформировали сегодняшний «Локо» и обеспечили его восьмиочковое преимущество над ближайшими преследователями.

В список вошли как футболисты и функционеры, так и явления и даже объекты недвижимости. В этом списке все, кто сделал «Локо» лидером, за исключением игроков клуба.

Стивен Спилберг и 1. Юрий Сёмин. После своего очередного возвращения в «Локо» в прошлом сезоне Юрий Палыч выиграл с командой пятый совместный Кубок России. В этом году легендарный тренер пошёл за третьим титулом чемпиона. Мартин Скорсезе Джеймс Кэмерон уже забронировали авиабилеты в Москву на май. В столице их ждёт готовый, ещё вчера кажущийся фантастическим сценарий для киноленты на «Оскар».

2. Кубок конфедераций. «Спартак» Массимо Карреры , собрав отличный и сбалансированный состав, после долгожданной победы в РФПЛ вполне мог претендовать на «продолжение банкета» в виде второго подряд чемпионства. Но сразу несколько футболистов «Спартака» лишились заслуженного отпуска из-за прошедшего во второй половине июня домашнего Кубка конфедераций. Одной из причин провального старта красно-белых стала именно эмоциональная и физическая перегруженность лидеров.

3. «ВЭБ Арена». Строительство «ВЭБ Арены» потребовало от президента клуба Евгения Гинера такой финансовой мобилизации, что за последние три года клуб себе не смог позволить ни одного приличного приобретения. Особенно трансферная скупость клуба проявилась перед стартом текущего сезона, когда покупка нападающего была вопросом жизни и смерти. В итоге в 7 из 20 матчей чемпионата футболисты ЦСКА не смогли распечатать ворота соперника и к зимнему перерыву пришли на пятой позиции с 10-очковым отставанием от лидера.

4. Илья Геркус. Бывший директор по развитию «Зенита» пришёл в «Локомотив» на пост президента с теми же задачами — развивать. Главная проблема лежала на поверхности — сложное финансовое положение клуба, к чему привела деятельность предыдущего управленца. Геркус начал с фундамента — укрепил центральную ось клуба за счёт арендованных футболистов (Кверквелия-Денисов-Ари). Затем часть арендованных игроков приобретут статус выкупленных, что позволит уже на второй год его работы увидеть «Локо» лидером РФПЛ. Активная работа в сторону увеличения посещаемости стадиона, продвижение бренда клуба, да и просто адекватная стратегическая политика делают из Геркуса одного из лучших менеджеров РФПЛ.

5. Александр Самедов . Иногда в нашей жизни происходят события, по итогам которых в выигрыше остаются обе стороны. Переход одного из лидеров «Локомотива» последнего десятилетия в «Спартак», во-первых, принёс долгожданное чемпионское звание самому футболисту, а во-вторых, позволил Юрию Сёмину обозначить хозяйскую для него территорию в раздевалке и заставить футболистов чаще действовать нестандартно. До этого две из трёх атак «Локо» заканчивались переводом мяча на правую бровку. Ну и, конечно, не стоит забывать про матч первого круга, в котором Самедов был удалён в момент, когда его клуб вёл со счётом 2:0.

6. Борис Ротенберг-младший и Станислав Сухина. Появление бывшего арбитра Станислава Сухины в «Локо» на позиции начальника команды подняло волну слухов. Взяли, мол, «железнодорожники» судью в свои ряды, чтобы решал вопросы со своими бывшими коллегами. Слухи слухами, но есть факт — к «Локомотиву» арбитры в этом году действительно вполне благосклонны. Может, и не помогают, но точно не «убивают». А вы помните команду Бориса Ротенберга-младшего, которую убивали судьи в период его выступления за этот клуб? Вот и я не помню.

7. Чемпионат мира — 2018. Можно сколько угодно перечислять причины прогресса братьев Миранчуков, Владислава Игнатьева , а в особенности Ману Фернандеша и Джеффа Фарфана. Но есть среди этих причин одна краеугольная, вокруг которой строятся все остальные — это предстоящий в России чемпионат мира. Ни один тренер не мотивирует футболистов так, как попадание на чемпионат мира в составе своей национальной сборной. Это что-то внутреннее, интимное, но максимально продуктивное.

8. Увеличение посещаемости стадиона в Черкизово. Конечно, на заполняемость трибун повлиял факт лидерства «Локо». Но и первые матчи сезона в Черкизово в вопросе прироста болельщиков давали оптимистические прогнозы. Не в последнюю очередь на это повлияла резкая смена курса в подходе к организации домашних матчей. Летний косметический ремонт стадиона, повысивший комфорт нахождения на трибунах, и регулярно организуемые предматчевые шоу на территории с большим количеством точек питания и тематическими ярмарками стали веской причиной посещения арены для той части аудитории, которая ходит на футбол «по настроению».

9. Ольга Смородская Кирилл Котов . Зачастую, чтобы начать подниматься, нужно сначала достичь дна. Это про «Локомотив». Время правления Ольги Смородской иначе как провальным не назвать. Но и Смородская вместе со своим зятем Кириллом Котовым, работавшим на позиции спортивного директора, внесла свою лепту в процесс формирования лидирующего сегодня «Локо». В числе многочисленных трансферных провалов Смородской и Котова значился и Мануэл Фернандеш . Личная неприязнь в отношении португальца привела к тому, что Ману был выведен из основного состава команды и длительное время тренировался самостоятельно. Для самолюбивого Фернандеша больший стимул и представить трудно. Геркус вернул Ману в команду, Сёмин во многом построил вокруг него игру. И сегодня уже Фернандеш входит в топ-5 РФПЛ и собирается приехать на чемпионат мира в Россию в составе сборной Португалии.

10. Эрик Штоффельхаус. Бывший помощник спортивного директора «Шальке», причастный к трансферам в клуб из Гельзенкирхена Ивана Ракитича , Джефферсона Фарфана и Хайко Вестерманна, должен был появиться в Черкизово хотя бы только ради реинкарнации перуанского нападающего. Одним лишь появлением в клубе Фарфана в качестве свободного агента Штоффельхаус заработал себе индульгенцию на пару лет вперёд. А ведь помимо Джеффа по протекции немецкого специалиста в «Локо» перебрались Мацей Рыбусь и действующий чемпион Европы Эдер (в аренду), за первую часть сезона забивший столько же, сколько и купленный за 18 млн евро «Зенитом» Себастьян Дриусси

11. Журналисты и общественное мнение. Словосочетание «тёмная лошадка» в этом году как нельзя кстати подходит не ЦСКА, а именно «Локомотиву». Ни один журналист перед стартом сезона не причислял «Локо» к фаворитам чемпионата. Эти настроения, что весьма логично, передались и общественности. Думается, что даже сами «железнодорожники» особых иллюзий не питали. А когда уже набрали ход, то этого своего драйва не испугались. Ведь никто от них больших свершений и не ждёт.

12. Сергей Фурсенко Роберто Манчини . «Мечты сбываются», — подумал Фурсенко и всё-таки исполнил своё давнее желание, подписав итальянского тренера в «Зенит». 80 млн евро потребовалось выложить менеджменту клуба, чтобы летом утолить трансферную жажду Роберто. Но затем что-то пошло не так. Аргентинцы хоть и играют, но не на том уровне, который эквивалентен потраченным миллионам. Вчерашние «сборники» Артём Дзюба Олег Шатов вынуждены были найти себе новые варианты продолжения карьеры. «Зенит» в октябре и декабре в матчах с основными конкурентами в лице «Локо» и «Спартака» был дважды больно бит.

Олег Пашинин, Саркис Оганесян, 13. Тренерский штаб. Для кого-то покажется удивительным, но тренирует «Локо» не только Юрий Сёмин. В тренерский штаб помимо самого Палыча входят его подопечные в «Локо» конца 90-х и начала нулевых — Дмитрий Лоськов Заур Хапов и Юрий Батуренко, также успевший поиграть в Черкизово в начале 90-х. Собрать в тренерском штабе бывших футболистов клуба, как показывает практика, — отличная идея.

14. Победа в Кубке России — 2017. Во-первых, завоевание трофея — это всегда здорово. Во-вторых, победный сочинский финал обеспечил «Локо» шесть матчей группового этапа Лиги Европы. Многие эксперты полагали, что выступление на два фронта сильно осложнит жизнь «Локомотиву», не отличающемуся длиной «скамейки». На деле всё оказалось иначе. Команда теряла очки после длительных периодов, связанных с играми сборных, зато штамповала победы в матчах через два дня на третий. Очевидно, что плотный игровой график пошёл «железнодорожникам» на пользу.

Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

15. Курбан Бердыев . В августе 2016 года, когда «Локомотив» переживал этап перезагрузки, СМИ активно сватали Курбана Бердыева на пост главного тренера. Тот «Локомотив» по количеству насущных проблем не сильно отличался от нынешнего «Рубина» , которым руководит как раз Курбан Бекиевич. Турнирное положение казанцев сегодня всем известно. Решение, принятое новым руководством «Локо» полтора года назад не в пользу Бердыева, избавило клуб от максимального количества противоречий, связанных с тренерским штабом Курбана Бекиевича.

16. Характер. В футболе принято определять характер команды по количеству волевых побед и решающих голов, забитых на последних минутах матча. Почему-то принято считать, что в чемпионском для «Спартака» сезоне красно-белые забили много голов на последних минутах матча. Статистика показывает — таких голов у прошлогоднего чемпиона было два. «Локомотив» же за 20 туров текущего чемпионата уже трижды спасал матчи в добавленное арбитром время. Характер — качество, присущее всем командам Юрия Сёмина.

17. Сергей Галицкий . Этот сезон мог стать сезоном «Краснодара». Добротный по российским меркам состав, пробуксовка основных конкурентов, планомерное развитие клуба, которое уже должно давать плоды. «Краснодар» в этом сезоне уничтожает аутсайдеров и представителей середины таблицы, но терпит поражения во всех матчах с командами из первой пятёрки. Игорь Шалимов из раза в раз играет с лидерами в свой привычный футбол, который крепкие клубы уже изучили вдоль и поперек. Но ни Галицкий, ни Шалимов не могут отойти от своих догм. И приобретение Шатова здесь вряд ли что-то изменит — он ведь типичный исполнитель для той модели, которую проповедует «Краснодар».

18. Сергей Алексеев (тренер по физподготовке). «Локомотив» обладает одним из самых возрастных составов РФПЛ. Например, из шести номинальных защитников только Кверквелия ещё не преодолел 30-летний рубеж. Осенью футболисты «Локо» играли на четыре фронта — чемпионат страны, Кубок, Лига Европы и матчи за сборные своих стран. Успешное выступление «железнодорожников» в первой трети чемпионата конкурентов не пугало — все были уверены в скором физическом спаде команды. Но спада не произошло. Одной из причин отличной готовности коллектива является работа 32-летнего тренера по физподготовке Сергея Алексеева. Сергей пришёл в клуб летом 2016-го, прошёл стажировку в мадридском «Атлетико» и не стесняется привносить в тренировочную программу достаточную долю креатива.

19. Отсутствие давления большой задачей. После прошлогоднего 8 места в чемпионате и довольно скромной летней трансферной кампании, менеджмент клуба повел себя максимально адекватно, поставив задачу попасть по итогам сезона в пятерку. Ни после десятого тура, ни после двадцатого задача на сезон руководством клуба не пересматривалась. С точки зрения психологии идти к большой цели, зная, что основные задачи ты уже выполнил, всегда легче.