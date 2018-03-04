Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот

Международный совет футбольных ассоциаций принял два ключевых для будущего футбола решения — официально одобрены система видеоповторов, а также четвертая замена. Данные изменения, возможно, будут применены уже на чемпионате мира в России.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за изменение правил в виде спорта, официально одобрил введение в футболе четвертой замены. Об этом накануне сообщила пресс-служба организации.

Данное решение было принято в ходе заседания совета, которое состоялось под руководством главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино

«Решение об использовании четвертой замены на чемпионате мира-2018 в России будет принято на заседании совета ФИФА 16 марта», — добавил он на заседании.

Отмечается, что четвертая замена будет разрешена лишь в дополнительное время — то есть в ходе «обязательных» 90+ минут команды по-прежнему будут вынуждены ограничиваться тремя или менее изменениями состава.

Напомним, что впервые подобная практика в футболе была применена в 2017 году в матче Кубка конфедераций, проходившего в России. В полуфинале турнира встречались сборные Португалии и Чили, однако определить лучшего в основное время оппоненты не сумели (0:0) — в скором времени стартовал овертайм, в котором и было разрешено провести по одной экстра-замене.

Историческим стал выход на поле Желсона Мартинша, сменившего Андре Гомеша . Правда, команде Криштиану Роналду это тогда не помогло — без голов завершилась и дополнительная тридцатиминутка, а в серии пенальти геройствовал вратарь чилийцев Карлос Браво, отразивший все послематчевые удары.

В ходе отчетного заседания IFAB принял и еще одно судьбоносное для футбола решение — организация одобрила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей на постоянной основе.

И данное изменение хоть уже и стало немного привычным любителям футбола — все-таки единичные тесты видеоповторов и турниры, где их применяют постоянно, сейчас не являются редкостью — однако на деле видится куда более серьезной переменой в виде спорта, чем та же четвертая замена, чисто «косметическое» дополнение к правилам.

«Философия VAR — «минимум вмешательства — максимум пользы», она поможет избежать несправедливости, обусловленной «ясными и очевидными ошибками», в отношении голов, пенальти, выдачи прямых красных карточек и ошибок при определении игрока, нарушившего правила», — поясняет пресс-релиз IFAB.

В свою очередь Инфантино, комментируя введение новой системы, рассказал, что для принятия, возможно, судьбоносного для футбола решения, VAR прошла тщательную проверку на необходимость и пригодность.

«Теперь VAR — это часть футбола, это важная новость. Тема VAR активно обсуждалась с момента принятия решения о начале тестирования. Мы проанализировали эффективность системы, которую тестировали более 20 национальных ассоциаций. В итоге мы пришли к выводу, что система поможет арбитрам и станет благом для футбола», — сказал Инфантино на пресс-конференции.

Как и в случае с четвертой заменой, еще нет информации будут ли видеоповторы использоваться на российском мундиале — официально об этом сообщат 16 марта.

Ранее была обнародована статистика применения VAR: оказалось, что в 57 процентах случаев судьи используют систему для определения верного решения в ситуациях с голами и пенальти, а оставшаяся вероятность приходится на случаи с красными карточками.

Известно также, что в 93 процентах случаев видеоповтор подтверждает правильность принятого рефери решения.

Любопытно, что VAR, согласно отчету, лишь на шесть процентов увеличивает этот показатель — то есть даже с системой в одном эпизоде из ста арбитры совершают ошибку.

Из других интересных статистических выкладок стоит отметить тот факт, что в почти 70 процентах случаев судьи, несмотря на возможность применить VAR, не делали этого, а также вклад системы в исходы встреч — в восьми процентах ситуаций видеоповторы ключевым образом влияли на результаты игры.

Добавим, что на решение IFAB уже положительно отреагировали представители некоторых мировых чемпионатов. Например, в Английской футбольной премьер-лиге отметили, что VAR поможет избежать роковых ошибок в «самом дорогом клубном футбольном турнире планеты».