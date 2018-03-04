Билялетдинов: враги не допустят российского финала в Лиге Европы

«Пока это мечта, что «Локомотив» сможет выйти в финал Лиги Европы. Но при Сёмине возможно всё. А российского финала просто не допустят! Враги сделают всё, чтобы такого не произошло», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс». Бывший полузащитник «Локомотиа» и «Спартака» Динияр Билялетдинов выразил мнение, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы не стоит ждать финала с участием двух российских команд.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы выступят «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что соперник «Зенита» по ЛЕ сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче немецкой Бундеслиги.