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Билялетдинов: враги не допустят российского финала
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Билялетдинов: враги не допустят российского финала в Лиге Европы 

RT на русском 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник «Локомотиа» и «Спартака» Динияр Билялетдинов выразил мнение, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы не стоит ждать финала с участием двух российских команд.
«Пока это мечта, что «Локомотив» сможет выйти в финал Лиги Европы. Но при Сёмине возможно всё. А российского финала просто не допустят! Враги сделают всё, чтобы такого не произошло», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
На стадии 1/8 финала Лиги Европы выступят «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА.
Ранее сообщалось, что соперник «Зенита» по ЛЕ сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче немецкой Бундеслиги.
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