Названа причина смерти футболиста сборной Италии

Названа причина смерти непроснувшегося футболиста сборной Италии

Защитник сборной Италии и капитан «Фиорентины» Давиде Астори умер от остановки сердца «по естественным причинам». Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщил изданию Football Italia прокурор города Удине Антонио Де Николо.

«Странно, что это случилось с профессиональным спортсменом, чье здоровье постоянно проверяется, и медицинские тесты не выявляли никаких симптомов», — отметил он.

31-летний мужчина был найден мертвым в своем гостиничном номере в Удине утром в воскресенье. Он не вышел к завтраку и не отвечал на телефон, поэтому участники команды забеспокоились. Было предварительно установлено, что он умер во сне.

Матч 27-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Удинезе» был отменен. Оставшиеся игры также были перенесены.