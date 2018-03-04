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Названа причина смерти футболиста сборной Италии
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Названа причина смерти непроснувшегося футболиста сборной Италии 

Lenta.ru 4 марта 2018
Фото: Reuters
Защитник сборной Италии и капитан «Фиорентины» Давиде Астори умер от остановки сердца «по естественным причинам». Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщил изданию Football Italia прокурор города Удине Антонио Де Николо.
«Странно, что это случилось с профессиональным спортсменом, чье здоровье постоянно проверяется, и медицинские тесты не выявляли никаких симптомов», — отметил он.
31-летний мужчина был найден мертвым в своем гостиничном номере в Удине утром в воскресенье. Он не вышел к завтраку и не отвечал на телефон, поэтому участники команды забеспокоились. Было предварительно установлено, что он умер во сне.
Матч 27-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Удинезе» был отменен. Оставшиеся игры также были перенесены.
За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один мяч. В нынешнем сезоне в составе «Фиорентины» футболист провел 27 встреч и отметился одним голом. В 2012-м защитник был близок к переходу в московский «Спартак», однако в последний момент трансфер сорвался.
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