Два клуба выведут из обращения номер Астори

«Кальяри» и «Фиорентина» выведут из обращения 13-й номер в память об Астори

«Кальяри» и «Фиорентина» выведут из обращения 13-й номер в память об футболисте Давиде Астори , который 4 марта умер из-за остановки сердца. Об этом сообщил официальный «твиттер» «Фиорентины».

Ранее прокурор Удине Антонио Де Николо сообщил, что было возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве капитана «Фиорентины». Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания.

Астори выступал за «Кальяри» с 2008 года, а с 2015 года игра за«Фиорентину», за которую провёл 91 матч и забил три гола.