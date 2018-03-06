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Два клуба выведут из обращения номер Астори
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«Кальяри» и «Фиорентина» выведут из обращения 13-й номер в память об Астори 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Фото: Reuters
«Кальяри» и «Фиорентина» выведут из обращения 13-й номер в память об футболисте Давиде Астори, который 4 марта умер из-за остановки сердца. Об этом сообщил официальный «твиттер» «Фиорентины».
Ранее прокурор Удине Антонио Де Николо сообщил, что было возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве капитана «Фиорентины». Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания.
Астори выступал за «Кальяри» с 2008 года, а с 2015 года игра за«Фиорентину», за которую провёл 91 матч и забил три гола.
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