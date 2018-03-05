Команды ЧМ-2018 обратились к властям Санкт-Петербурга

Команды ЧМ-2018 по футболу обратились к властям Санкт-Петербурга

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов рассказал, что команды, которые будут базироваться и тренироваться в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу, выступили с обращением к местным властям.

«В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее шести метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз», — цитирует Климова ТАСС.

Он добавил, что требования, которые не предусмотрены Международной футбольной ассоциацией (ФИФА), выдвинули представители сборных Англии, Южной Кореи и Коста-Рики.

Высота ограждений в данный момент составляет два метра.