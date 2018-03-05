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Команды ЧМ-2018 обратились к властям Санкт-Петербурга
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Команды ЧМ-2018 по футболу обратились к властям Санкт-Петербурга 

RT на русском 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов рассказал, что команды, которые будут базироваться и тренироваться в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу, выступили с обращением к местным властям.
«В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее шести метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз», — цитирует Климова ТАСС.
Он добавил, что требования, которые не предусмотрены Международной футбольной ассоциацией (ФИФА), выдвинули представители сборных Англии, Южной Кореи и Коста-Рики.
Высота ограждений в данный момент составляет два метра.
Ранее министр по делам молодёжи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что сборные Японии, Австралии и Колумбии по футболу, которые будут базироваться в регионе на время проведения чемпионата мира в 2018 году, остались довольны предложенными базами.
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