Команды ЧМ-2018 обратились к властям Санкт-Петербурга

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов рассказал, что команды, которые будут базироваться и тренироваться в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу, выступили с обращением к местным властям.
«В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее шести метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз», — цитирует Климова ТАСС.
Он добавил, что требования, которые не предусмотрены Международной футбольной ассоциацией (ФИФА), выдвинули представители сборных Англии, Южной Кореи и Коста-Рики.
Высота ограждений в данный момент составляет два метра.
Ранее министр по делам молодёжи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что сборные Японии, Австралии и Колумбии по футболу, которые будут базироваться в регионе на время проведения чемпионата мира в 2018 году, остались довольны предложенными базами.