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«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком»
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«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче чемпионата России 

ТАСС 4 марта 2018
Фото: ТАСС
"Локомотив" со счетом 0:0 сыграл вничью со "Спартаком" в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на "РЖД— Арене", на стадионе присутствовало 21750 зрителей.
Сербский защитник Никола Максимович провел первую игру в составе "Спартака" после перехода из итальянского "Наполи" и получил желтую карточку. На 78-й минуте грузинский полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе заменил Фернандо и впервые с 23 сентября 2017 года вышел на поле.
Ранее "Локомотив" и "Спартак" встречались между собой 140 раз, 80 матчей прошли в рамках чемпионатов СССР, 60 — России. На счету "Локомотива" 32 победы, 31 игра завершилась вничью, 77 матчей выиграли красно-белые.
"Локомотив" лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков. "Спартак" идет третьим (38).
В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет 12 марта с "Уралом", "Спартак" 11 марта на своем поле встретится со "СКА-Хабаровском".
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