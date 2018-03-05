РФС рассмотрит дело о расизме фанатов «Спартака»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин рассказал, что расистские выкрики болельщиков "Спартака" в адрес вратаря московского "Локомотива" в матче 21-го тура РФПЛ будут рассмотрены в ближайшее время.
"Вчера на матче работали наблюдатели нашей системы мониторинга, которые также зафиксировали на 46-й минуте скандирование упомянутой кричалки фанатских секторов "Спартака", что было отражено в отчете по итогам игры. Этот отчет сегодня утром был направлен в КДК РФС, для дальнейшего рассмотрения 7 марта", — цитирует Смертина "Чемпионат.com".
Болельщики красно-белых скандировали оскорбления в адрес голкипера "железнодорожников" Маринато Гилерме, называя его обезьяной.
Ранее сообщалось, что "Спартаку" грозит дисквалификация трибуны или нескольких секторов и денежный штраф.