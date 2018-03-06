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Лидер «Лиона» не сыграет с ЦСКА
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Лучший бомбардир «Лиона» пропустит первый матч Лиги Европы с ЦСКА 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: Twitter «Лиона»
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир пропустит первый матч 1/8 Лиги Европы с московским ЦСКА из-за травмы, сообщает L.
По информации издания, у футболиста травма колена. Фекир не сыграет с армейцами, чтобы успеть восстановиться к игре чемпионата Франции с "Каном".
В нынешнем сезоне чемпионата Франции на счету 24-летнего игрока 16 забитых мячей в 24 матчах. Он делит звание лучшего бомбардира команды с Мариано Диасом.
Матч состоится 8 марта в Москве.
Ранее сообщалось, что участия в матче не примет защитник ЦСКА Марио Фернандес.
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