Лидер «Лиона» не сыграет с ЦСКА

Лучший бомбардир «Лиона» пропустит первый матч Лиги Европы с ЦСКА

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир пропустит первый матч 1/8 Лиги Европы с московским ЦСКА из-за травмы, сообщает L.

По информации издания, у футболиста травма колена. Фекир не сыграет с армейцами, чтобы успеть восстановиться к игре чемпионата Франции с "Каном".

В нынешнем сезоне чемпионата Франции на счету 24-летнего игрока 16 забитых мячей в 24 матчах. Он делит звание лучшего бомбардира команды с Мариано Диасом

Матч состоится 8 марта в Москве.