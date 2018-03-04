«Бавария» разгромила «Фрайбург»

Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Фрайбургом» (4:0) в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Хуммельс выполнил мягкий заброс в штрафную на ход Мюллеру , Томас сначала попытался прострелить в центр, но мяч угодил в Сеюнджю. Мюллер попытался со второй попытки уже практически от лицевой прострелить, и на этот раз снаряд влетел в сетку от голкипера Александера Шволова

На 29-й минуте Тьяго делал поперечную передачу на Корентино Толиссо, который издали выстрелил, и мяч по замысловатой дуге влетел в самую девятку впритирку со штангой.

На 54-й минуте мюнхенцы выполнили заброс на левый край штрафной площади, где Бернат выиграл борьбу у Штенцеля. Хуан прострелил в центр, Мюллер в борьбе с защитником пробить не смог, но зато подвинул мяч на Сандро Вагнера , которому оставалось из пределов вратарской закатить его в створ.

На 69-й минуте гости заработали угловой с правого фланга, пошёл навес на ближнюю штангу, Томас Мюллер ушел от Гульде и в касание с угла вратарской вколотил мяч в ближнюю девятку.

После этого матча «Бавария» с 63 очками возглавляет таблицу, а «Фрайбург» с 13 очками на 29-м месте.