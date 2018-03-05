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Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания
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Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: Udine Today
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение назначить минуту молчания перед началом матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе в память о защитнике "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает пресс-служба организации.
Всего на неделе состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Тоттенхэм Хотспур" — "Ювентус", "Манчестер Сити" — "Базель", "ПСЖ" — "Реал Мадрид", "Ливерпуль" — "Порту".
В рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдут восемь матчей с участием трех российских команд. 8 марта московский ЦСКА сыграет дома с "Лионом", "Зенит" встретится на выезде "РБ Лейпцигом", а также "Локомотив" — с мадридским "Атлетико".
Ранее сообщалось, что прокуратора Италии возбудила уголовное дело в связи со смертью Астори.
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