Матч «Спартак»-"Локомотив" испортило поле

Мостовой: поле не позволило «Спартаку» и «Локомотиву» показать максимум

Бывший полузащитник "Спартака" , "Сельты" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч "Локомотив" — "Спартак" в рамках РФПЛ. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Как и предполагалось, учитывая погодные условия и состояние поле, было много борьбы. Я ничего другого и не ожидал, поэтому перед игрой спрогнозировал ничью.

Правда, думал, что будут голы и счет 1:1, но в таких условиях легче не проиграть. Обе команды пытались забить, но поле не позволяло действовать на максимуме своих возможностей", — сказал Мостовой.

Встреча "Спартак" — "Локомотив" завершилась со счетом 0:0.