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Матч «Спартак»-"Локомотив" испортило поле
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Мостовой: поле не позволило «Спартаку» и «Локомотиву» показать максимум 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч "Локомотив" — "Спартак" в рамках РФПЛ. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Как и предполагалось, учитывая погодные условия и состояние поле, было много борьбы. Я ничего другого и не ожидал, поэтому перед игрой спрогнозировал ничью.
Правда, думал, что будут голы и счет 1:1, но в таких условиях легче не проиграть. Обе команды пытались забить, но поле не позволяло действовать на максимуме своих возможностей", — сказал Мостовой.
Встреча "Спартак" — "Локомотив" завершилась со счетом 0:0.
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