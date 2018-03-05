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Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать
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Мать знаменитого футболиста живет в контейнере 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: Дни.ру
Мать футболиста британского клуба «Арсенал» живет в металлическом контейнере, сообщает Mirror.
38-летняя Джули Найлс, мать полузащитника лондонской команды Эйнсли Мэйтленд-Найлса, заявила, что деньги вскружили голову ее сыну, который мог бы купить ей квартиру на двухнедельную зарплату. Тем не менее она вынуждена скитаться по улицам, а спать в металлическом контейнере площадью три квадратных метра.
«Я просто хочу знать, что я сделала не так», — сказала она.
По информации издания, ранее 20-летний Эйнсли Мэйтленд-Найлс подписал контракт с «Арсеналом», который подразумевает зарплату в 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Между тем, как сообщил изданию близкий к футболисту источник, Мэйтленд-Найлс не знал о бедственном положении матери, уже дал ей деньги и намерен продолжать финансово ее поддерживать.
 Ещё 3 источника 
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