Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать

Мать знаменитого футболиста живет в контейнере

«Я просто хочу знать, что я сделала не так», — сказала она. 38-летняя Джули Найлс, мать полузащитника лондонской команды Эйнсли Мэйтленд-Найлса , заявила, что деньги вскружили голову ее сыну, который мог бы купить ей квартиру на двухнедельную зарплату. Тем не менее она вынуждена скитаться по улицам, а спать в металлическом контейнере площадью три квадратных метра.

По информации издания, ранее 20-летний Эйнсли Мэйтленд-Найлс подписал контракт с «Арсеналом», который подразумевает зарплату в 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Между тем, как сообщил изданию близкий к футболисту источник, Мэйтленд-Найлс не знал о бедственном положении матери, уже дал ей деньги и намерен продолжать финансово ее поддерживать.