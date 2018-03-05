Футболисты сборной России подарили автомобиль девочке

Настя Романова, победившая в конкурсе Российского футбольного союза (РФС), получила в подарок от игроков сборной России новый автомобиль, на котором сможет ездить в реабилитационный центр для лечения, сообщила пресс-служба РФС.

В проекте, который стартовал в ноябре 2017 года, болельщики российской футбольной сборной в возрасте до 14 лет отправляли письма и видеообращения, в которых рассказывали о любви к игре и своей мечте, передает ТАСС.

Футболисты сборной выбрали 121 лучшую историю, а 50 юных болельщиков получили подарки.

Тринадцатилетняя Настя Романова, живущая в деревне Поворино Воронежской области, попросила футболистов сборной подарить ее семье новый автомобиль, на котором она могла бы ездить в реабилитационный центр на лечебные процедуры, которые ей необходимы из-за проблем с позвоночником. Футболисты откликнулись на просьбу и подарили семье девочки новую Lada Vesta Cross.

Девятилетняя Ксения Бусыгина из Йошкар-Олы, страдающая из-за врожденного детского церебрального паралича (ДЦП), получила в подарок для поездок на реабилитацию новое, комфортабельное автокресло и спортивную форму.

Семилетний Дима Попов из Старого Оскола Старом Осколе мечтает стать профессиональным футболистом. Недавно он побывал в Москве на турнире Детской футбольной лиги, где посетил тренировку московского «Локомотива», но не смог встретиться с игроками команды. Дима написал, что хотел бы получить в качестве приза за победу в конкурсе мяч с автографами футболистов сборной. Это желание исполнили полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки, написавшие ему письмо, пожелав ему успешной футбольной карьеры.

В проекте кроме Миранчуков, принимают участие Евгений Чернов («Тосно»), Далер Кузяев («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Антон Заболотный, Андрей Лунев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»).