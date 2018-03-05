Ещё
Футболисты сборной России подарили автомобиль девочке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты сборной России подарили автомобиль девочке 

Деловая газета «Взгляд» 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Настя Романова, победившая в конкурсе Российского футбольного союза (РФС), получила в подарок от игроков сборной России новый автомобиль, на котором сможет ездить в реабилитационный центр для лечения, сообщила пресс-служба РФС.
В проекте, который стартовал в ноябре 2017 года, болельщики российской футбольной сборной в возрасте до 14 лет отправляли письма и видеообращения, в которых рассказывали о любви к игре и своей мечте, передает ТАСС.
Футболисты сборной выбрали 121 лучшую историю, а 50 юных болельщиков получили подарки.
Тринадцатилетняя Настя Романова, живущая в деревне Поворино Воронежской области, попросила футболистов сборной подарить ее семье новый автомобиль, на котором она могла бы ездить в реабилитационный центр на лечебные процедуры, которые ей необходимы из-за проблем с позвоночником. Футболисты откликнулись на просьбу и подарили семье девочки новую Lada Vesta Cross.
Девятилетняя Ксения Бусыгина из Йошкар-Олы, страдающая из-за врожденного детского церебрального паралича (ДЦП), получила в подарок для поездок на реабилитацию новое, комфортабельное автокресло и спортивную форму.
Семилетний Дима Попов из Старого Оскола Старом Осколе мечтает стать профессиональным футболистом. Недавно он побывал в Москве на турнире Детской футбольной лиги, где посетил тренировку московского «Локомотива», но не смог встретиться с игроками команды. Дима написал, что хотел бы получить в качестве приза за победу в конкурсе мяч с автографами футболистов сборной. Это желание исполнили полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки, написавшие ему письмо, пожелав ему успешной футбольной карьеры.
В проекте кроме Миранчуков, принимают участие Евгений Чернов («Тосно»), Далер Кузяев («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Антон Заболотный, Андрей Лунев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Германия выступила против бойкота чемпионата мира в России Футболист финской сборной решил выступать за Россию «Локомотив» в домашнем матче Лиги Европы пропустил пять мячей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение