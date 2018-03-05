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Фанаты не выдержали поражения и напали на футболистов
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Фанаты не выдержали разгрома своего клуба и напали на футболистов 

Lenta.ru 5 марта 2018
Фото: Twitter
Матч второго дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между «Гоу Эхед Иглс» и «Де Графсхап» закончился дракой на поле с участием фанатов, игроков и стюардов. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале RTV Oost.
4 марта «Гоу Эхед Иглс» принимал на своем поле футболистов «Де Графсхапа». Матч завершился разгромом хозяев со счетом 4:0. Это спровоцировало некоторых фанатов «Гоу Эхед Иглс» выбежать на поле и атаковать игроков гостей.
«Гоу Эхед Иглс» уже принесли официальные извинения, подчеркнув, что виновные в случившемся будут наказаны.
После 27 матчей чемпионата «Гоу Эхед Иглс» на 17-м место в турнирной таблице, «Де Графсхап» занимает шестое место.
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