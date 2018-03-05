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РФПЛ извинилась за матч «Локомотив» — «Спартак»
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РФПЛ извинилась за неудобства при просмотре матча «Локомотив» — «Спартак» 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Коммерческий директор Российской футбольной премьер-лиги Павел Суворов принес извинения за неудобство при просмотре матча 21 тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком". Слова Суворова приводит ТАСС.
"Мы обратили внимание, что на общих планах видимость мяча была затруднена. Понимаем недовольство болельщиков и журналистов и приносим им свои извинения. Мы консультируемся с производителем, чтобы улучшить контрастность мяча", — сказал Суворов.
Также он добавил, что действующее соглашение с производителем включает в себя постановку контрастных мячей для игры на снегу.
"Желтый мяч — это единственный вариант, специалисты компании заверили нас, что этот вариант тестировался в разных условиях. Мы получили отчет от производителя, что мячи надлежащего качества в красной расцветке не производятся", — отметил коммерческий директор.
Матч завершился нулевой ничьей.
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