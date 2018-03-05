"Желтый мяч — это единственный вариант, специалисты компании заверили нас, что этот вариант тестировался в разных условиях. Мы получили отчет от производителя, что мячи надлежащего качества в красной расцветке не производятся", — отметил коммерческий директор.

Также он добавил, что действующее соглашение с производителем включает в себя постановку контрастных мячей для игры на снегу.