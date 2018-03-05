Глушаков ответил назвавшим его проституткой фанатам

Капитан «Спартака» ответил назвавшим его проституткой фанатам

«Меня, [Александра] Самедова и [Андрея] Ещенко вновь оскорбляли? Правда?! Не слышал. Видел только, что они баннерами с нашими портретами размахивали. Так что спасибо болельщикам "Локо", что не забывают. Мы тоже вас помним», — сообщил корреспонденту издания Глушаков. Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поведение болельщиков «Локомотива» во время матча команд в рамках 21-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Во время матча болельщики «Локомотива» демонстрировали портреты бывших игроков клуба, в настоящий момент выступающих в составе красно-белых, и скандировали: «Проститутки играют в "Спартаке"».

Встреча «Локомотива» и «Спартака» завершилась нулевой ничьей. Железнодорожники продолжают лидировать в РФПЛ, «Спартак» разместился на третьей строчке турнирной таблицы.

Глушаков защищал цвета «Локомотива» с 2008-го по 2013 год. Самедов, будучи воспитанником «Спартака», дважды за карьеру становился игроком «Локомотива» — в сезоне-2008, а также с 2012-го по 2017 год. Ещенко выступал в составе железнодорожников с 2011-го по 2013 год.