Участники ЧМ-2018 отгородятся от россиян забором

Сборные Англии, Южной Кореи и Коста-Рики захотели отгородить свои тренировочные базы шестиметровым забором. Соответствующий запрос сборных Оргкомитет чемпионата мира передал в комитет Санкт-Петербурга по строительству, сообщает ТАСС

Как заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов , шестиметровые заборы должны оградить спортсменов от посторонних глаз. Чиновник подчеркнул, что эти условия не входят в перечень требований ФИФА, но сборным готовы пойти навстречу.

Во время Чемпионата мира 2018 года сборная Англии будет базироваться в Зеленогорске, Южная Корея разместится в Ломоносове, а Коста-Рика — в Павловске.

Ранее стало известно, что сборная Бразилии, которая 23 марта сыграет товарищеский матч с россиянами в Москве, попросила привезти 600 кг льда на «Открытие Арену», где будет находиться их тренировочная база. С помощью льда футболисты собираются выводить молочную кислоту из организма после тренировок.