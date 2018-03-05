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Участники ЧМ-2018 отгородятся от россиян забором
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Участники ЧМ-2018 отгородятся от россиян забором 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сборные Англии, Южной Кореи и Коста-Рики захотели отгородить свои тренировочные базы шестиметровым забором. Соответствующий запрос сборных Оргкомитет чемпионата мира передал в комитет Санкт-Петербурга по строительству, сообщает ТАСС.
Как заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов, шестиметровые заборы должны оградить спортсменов от посторонних глаз. Чиновник подчеркнул, что эти условия не входят в перечень требований ФИФА, но сборным готовы пойти навстречу.
Во время Чемпионата мира 2018 года сборная Англии будет базироваться в Зеленогорске, Южная Корея разместится в Ломоносове, а Коста-Рика — в Павловске.
Ранее стало известно, что сборная Бразилии, которая 23 марта сыграет товарищеский матч с россиянами в Москве, попросила привезти 600 кг льда на «Открытие Арену», где будет находиться их тренировочная база. С помощью льда футболисты собираются выводить молочную кислоту из организма после тренировок.
 Ещё 25 источников 
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