Ещё
«Спартаку» грозит закрытие сектора за расизм
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартаку» грозит закрытие сектора за расизм в адрес футболиста «Локомотива» Гилерме 

RT на русском 5 марта 2018
Фото: ТАСС
«Спартаку» грозит закрытие сектора по итогам матча 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Как сообщает «Чемпионат», трибуну болельщиков красно-белых могут дисквалифицировать за кричалку с расистским содержанием в адрес голкипера железнодорожников Маринато Гилерме.
Отмечается, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) должен рассмотреть данный вопрос 7 марта на очередном заседании. В июле 2017 года «Спартак» был оштрафован за ту же самую кричалку на матче Суперкубка России между командами.
Ранее сообщалось, что Сёмин назвал футболиста Игнатьева супер-Владом.
RT на русском: последние новости
Футболист ЦСКА Вернблум рассказал, за что Акинфеев получает деньги Кокорин получил травму в матче с «РБ Лейпциг» и в слезах покинул поле Орлов сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение