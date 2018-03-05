«Спартаку» грозит закрытие сектора за расизм

«Спартаку» грозит закрытие сектора по итогам матча 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Как сообщает «Чемпионат», трибуну болельщиков красно-белых могут дисквалифицировать за кричалку с расистским содержанием в адрес голкипера железнодорожников Маринато Гилерме.
Отмечается, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) должен рассмотреть данный вопрос 7 марта на очередном заседании. В июле 2017 года «Спартак» был оштрафован за ту же самую кричалку на матче Суперкубка России между командами.
Ранее сообщалось, что Сёмин назвал футболиста Игнатьева супер-Владом.