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Гвардиола не будет носить желтую ленту на матчах АПЛ
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Гвардиола откажется от ношения символа Каталонии на матчах АПЛ 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (FA), и перестанет носить желтую ленту на матчах АПЛ, сообщает ТАСС.
По информации Sky news, FA рассматривает символ Каталонии, который носит Гвардиола в поддержку арестованных каталонских политиков, как демонстрацию политических взглядов, что является, по мнению ассоциации, недопустимым.
При этом Гвардиола заявил, что откажется от желтой ленты только на матчах в Англии. На играх Лиги чемпионов он будет носить символ Каталонии в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не запрещает подобных акций.
Ранее сообщалось, что испанская полиция включила Гвардиолу в список сепаратистов за провоцирование каталонцев провести референдум о независимости автономного сообщества, оценил итоги прошедших 21 декабря парламентских выборов.
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