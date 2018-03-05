«Спартак-2» сыграл вничью с «Факелом» 

Спорт-Экспресс: последние новости

Глава ФИФА: "Все допинг-пробы игроков сборной России, взятые на трех последних турнирах, оказались отрицательными"

Ангела Меркель: "Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу"

Алексей Игонин: "Проблема в том, что Кокорин – не первый, кто выбыл из-за "крестов"