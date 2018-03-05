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«Спартак-2» сыграл вничью с «Факелом»
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«Спартак-2» сыграл вничью с «Факелом» 

Спорт-Экспресс 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Матч 26-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" — "Факел" — 0:0.
Красно-белые занимают 11-е место, набрав 32 очка. Воронежцы, в активе которых 22 очка, замыкают турнирную таблицу.
Спартак-2 — Факел
Турнирная таблица ФНЛ
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