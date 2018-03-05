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Экс-тренер «Лилля» должен клубу €300 тысяч
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Экс-тренер «Лилля» должен клубу €300 тысяч за необоснованный иск 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: futbolargentino.com
Бывший главный тренер "Лилля" Марсело Бьелса должен выплатить французскому клубу €300 тысяч, сообщает "Советский спорт".
Ранее руководство "Лилля" уволило Бьелсу за самовольный отъезд из клуба.
После этого 62-летний аргентинец подал иск в суд с требованием выплатить ему около €18 млн компенсации за расторжение контракта. Отмечается, что "Лилль", испытывающий финансовые проблемы, мог бы стать банкротом, если бы суд одобрил жалобу Бьелсы. Однако решение было принято не в пользу тренера.
Теперь Бьелса должен выплатить "Лиллю" €300 тысяч за необоснованный иск.
Бьелса возглавил французскую команду в феврале 2017 года, но вступил в свою должность 1 июля того же года.
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