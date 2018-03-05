Экс-тренер «Лилля» должен клубу €300 тысяч за необоснованный иск

Бывший главный тренер "Лилля" Марсело Бьелса должен выплатить французскому клубу €300 тысяч, сообщает "Советский спорт"

Ранее руководство "Лилля" уволило Бьелсу за самовольный отъезд из клуба.

После этого 62-летний аргентинец подал иск в суд с требованием выплатить ему около €18 млн компенсации за расторжение контракта. Отмечается, что "Лилль", испытывающий финансовые проблемы, мог бы стать банкротом, если бы суд одобрил жалобу Бьелсы. Однако решение было принято не в пользу тренера.

Теперь Бьелса должен выплатить "Лиллю" €300 тысяч за необоснованный иск.

Бьелса возглавил французскую команду в феврале 2017 года, но вступил в свою должность 1 июля того же года.