ФИФА рассмотрит поправки в регламент проведения ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) 16 марта в колумбийской Боготе проведет заседание, на котором будут рассмотрены поправки в регламент проведения чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС

По информации пресс-службы ФИФА, изменения в регламенте коснутся внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) и ее использование на мундиале в России, а также применение четвертой замены в дополнительное время матча.

Кроме того, на заседании будет закрыт прием заявок на проведение чемпионата мира 2026 года. По информации пресс-службы ФИФА, на данный момент поступили только две заявки. Сообщается, что принять чемпионат мира хотят Марокко, а также Канада, США и Мексика, отправившие совместную заявку.

Ранее ФИФА объявила дату определения списка арбитров на чемпионат мира — 2018.