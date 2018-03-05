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ФИФА рассмотрит поправки в регламент проведения ЧМ-2018
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ФИФА рассмотрит поправки в регламент проведения ЧМ-2018 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: Steffen Schmidt/AP
Международная федерация футбола (ФИФА) 16 марта в колумбийской Боготе проведет заседание, на котором будут рассмотрены поправки в регламент проведения чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы ФИФА, изменения в регламенте коснутся внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) и ее использование на мундиале в России, а также применение четвертой замены в дополнительное время матча.
Кроме того, на заседании будет закрыт прием заявок на проведение чемпионата мира 2026 года. По информации пресс-службы ФИФА, на данный момент поступили только две заявки. Сообщается, что принять чемпионат мира хотят Марокко, а также Канада, США и Мексика, отправившие совместную заявку.
Ранее ФИФА объявила дату определения списка арбитров на чемпионат мира — 2018.
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