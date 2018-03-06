«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

"Манчестер Юнайтед" победил в матче 29-го тура английской премьер-лиги лондонский "Кристал Пэлас" на поле соперника 3:2. Эта победа позволила команде Жозе Моуринью вернуться на второе место.

"Манчестер Юнайтед" — крайне неудобный соперник для "Кристал Пэлас". Свою последнюю победу на "красными дьяволами" лондонские "орлы" одержали в 1991 году, то есть еще до учреждения премьер-лиги. Поэтому находящийся в ходе вылета "Пэлас" вышел на игру предельно мотивированным.

И уже на 11 минуте "Кристал Пэлас" добился успеха благодаря удару Энди Таунсенда. Этот гол остался единственным в первом тайме, а вначале второго защитник "орлов" Патрик ван Анхольт убежал один на один с вратарем гостей Давидом Де Хеа и забил второй мяч. Над затянувшейся безвыигрышной серии "Пэласа" нависла угроза.