Ещё
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» 

Вести.Ru 6 марта 2018
Фото: EPA
"Манчестер Юнайтед" победил в матче 29-го тура английской премьер-лиги лондонский "Кристал Пэлас" на поле соперника 3:2. Эта победа позволила команде Жозе Моуринью вернуться на второе место.
"Манчестер Юнайтед" — крайне неудобный соперник для "Кристал Пэлас". Свою последнюю победу на "красными дьяволами" лондонские "орлы" одержали в 1991 году, то есть еще до учреждения премьер-лиги. Поэтому находящийся в ходе вылета "Пэлас" вышел на игру предельно мотивированным.
И уже на 11 минуте "Кристал Пэлас" добился успеха благодаря удару Энди Таунсенда. Этот гол остался единственным в первом тайме, а вначале второго защитник "орлов" Патрик ван Анхольт убежал один на один с вратарем гостей Давидом Де Хеа и забил второй мяч. Над затянувшейся безвыигрышной серии "Пэласа" нависла угроза.
Но "Манчестер Юнайтед" не думал сдаваться. Крис Смоллинг после розыгрыша углового отыграл один гол. Гости усилили давление. И на 76 минуте Ромелу Лукаку сумел нанести точный удар. А уже в добавленное арбитром время Неманья Матич мощно пробил из-за линии штрафной и в третий раз поразил ворота Уэйна Хеннесси. "Манчестер Юнайтед" выиграл 3:2, подтвердив репутацию крайне неудобного для "Кристал Пэлас" соперника.
Вести.Ru: последние новости
Президент ФИФА: российские футболисты чисты, иначе их результаты были бы намного лучше Немецкий футбольный союз против бойкота чемпионата мира Британские власти могут конфисковать у Абрамовича "Челси"
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение