Сельдяков рассказал, почему не удалил футболиста «Амкара»

Арбитр Сельдяков рассказал, почему не удалил за две жёлтые карточки футболиста «Амкара» Зайцева

Арбитр Владимир Сельдяков рассказал, почему не удалил за две жёлтые карточки футболиста «Амкара» Николая Зайцева в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом» . «Это моя методическая ошибка. Прекрасно понимал, что у меня на поле не два своих глаза, есть ещё помощники и резервный рефери. Они сообщили, что карточка у Зайцева вторая. Достал жёлтую карточку, но из-за того, что игроку оказывали помощь на поле, возникла небольшая стычка, и концентрацию внимания я потерял. Показывая жёлтую, понимал, что она вторая. Но формально забыл предъявить красную. Пробили штрафной, прошло десять секунд, и матч закончился. Повторю — допустил методический просчёт, концентрацию нужно сохранять до последней секунды», — приводит слова Сельдякова «Спорт-Экспресс».

Арбитр также рассказал, что не ожидал, что представители «Зенита» подадут протест на момент с Зайцевым.

Ранее сообщалось, что матч 21-го тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром» не будет переигран.