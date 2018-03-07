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Сельдяков рассказал, почему не удалил футболиста «Амкара»
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Арбитр Сельдяков рассказал, почему не удалил за две жёлтые карточки футболиста «Амкара» Зайцева 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Арбитр Владимир Сельдяков рассказал, почему не удалил за две жёлтые карточки футболиста «Амкара» Николая Зайцева в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом». «Это моя методическая ошибка. Прекрасно понимал, что у меня на поле не два своих глаза, есть ещё помощники и резервный рефери. Они сообщили, что карточка у Зайцева вторая. Достал жёлтую карточку, но из-за того, что игроку оказывали помощь на поле, возникла небольшая стычка, и концентрацию внимания я потерял. Показывая жёлтую, понимал, что она вторая. Но формально забыл предъявить красную. Пробили штрафной, прошло десять секунд, и матч закончился. Повторю — допустил методический просчёт, концентрацию нужно сохранять до последней секунды», — приводит слова Сельдякова «Спорт-Экспресс».
Арбитр также рассказал, что не ожидал, что представители «Зенита» подадут протест на момент с Зайцевым.
Ранее сообщалось, что матч 21-го тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром» не будет переигран.
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