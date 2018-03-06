Газзаев оценил дебютный матч Карпина

Депутат госдумы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал дебют Валерия Карпина в качестве главного тренера "Ростова"
"Пока рано делать выводы о работе Карпина в новом клубе. Игра его команды была неплохой, но оценить работу наставника можно будет только к концу сезона.
Он принял "Ростов" в экстренной ситуации, подготовил команду, и по первому матчу можно сделать больше позитивных выводов, чем негативных. Даже несмотря на поражение", — цитирует Газзаева газета "Известия".
В матче 21-го тура чемпионата России "Ростов" уступил "Краснодару" со счетом 1:3.