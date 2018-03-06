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Касильяс может вернуться в Испанию
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СМИ: Касильяс летом может вернуться в Испанию 

RT на русском 6 марта 2018
Фото: Reuters
Вратарь «Порту» Икер Касильяс может летом вернуться в испанскую Ла Лигу. Как сообщает AS, в услугах бывшего голкипера сборной Испании заинтересован «Бетис», который готов подписать футболиста, несмотря на его зарплату.
Контракт Касильяса с «Порту» истекает летом, и руководство португальского клуба не намерено продлевать соглашение с игроком.
Касильяс до 2015 года выступал за мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Иньеста может пропустить из-за травмы ответный матч ЛЧ с «Челси».
RT на русском: последние новости
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