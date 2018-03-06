«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч

Санкт-петербургский «Зенит» подал протест на матч чемпионата России с «Амкаром» (0:0), требуя аннулирования результата и переигровки. Поводом к жалобе послужила ошибка судьи, который после второй желтой карточки забыл показать удаленному игроку пермяков Николаю Зайцеву красную. Формально футболист не был удален с поля, хотя и покинул его. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит протест 7 марта.

Санкт-петербургский «Зенит» пытается аннулировать результат матча с пермским «Амкаром», который завершился вничью (0:0), лишив сине-бело-голубых драгоценных очков, необходимых не только для теоретической гонки за золотыми медалями Премьер-лиги, но и для борьбы за куда более реальное попадание в зону Лиги чемпионов на следующий сезон.

В данный момент питерцы с 38 баллами располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, но только первые три места получат возможность принять участие в самом престижном турнире Старого Света.

В последний раз клуб с берегов Невы играл в Лиге чемпионов в сезоне-2015/2016 — перерыв непозволительно долгий для команды такого уровня.

Первый матч весенней части чемпионата России на своем поле против обитателя зоны вылета «Амкара», который за три дня до этого неожиданно покинул главный тренер Гаджи Гаджиев , должен был обеспечить подопечных Роберто Манчини легкими очками.

Однако игра никак не шла, и заведенные футболисты принялись нарушать правила и спорить с судьей. В итоге за две полученные желтые карточки был удален сначала полузащитник Александр Ерохин , а затем и капитан «Зенита» Доменико Кришито , что вызвало очень бурную реакцию у наставника клуба.

На пресс-конференции после встречи Манчини назвал судейство «катастрофой», а главного арбитра Владимира Сельдякова саркастически окрестил «лучшим в России, Европе и мире».

Вскоре появилась информация о намерении питерцев опротестовать результат, однако не было ясности, каким образом они намерены это сделать. Согласно статье 125 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), протесты на качество судейства организацией не рассматриваются.

Однако сине-бело-голубые обнаружили одну формальную ошибку в действиях Сельдякова:

когда в добавленное ко второму тайму время защитник «Амкара» Николай Зайцев по примеру коллег из «Зенита» получил второй «горчичник» и был удален с поля, арбитр забыл продемонстрировать ему красную карточку.

Игрок в любом случае отправился в подтрибунное помещение, но формально процедура не была соблюдена по всем правилам.

К тому же, учитывая, что в момент нарушения Зайцев сам в некоторой степени пострадал и после оказания помощи был под руки выведен с газона, могло показаться, что судья вовсе его не удалял, а замены не произошло просто по той причине, что уже все три были израсходованы.

И вот тут статья 125 дисциплинарного регламента РФС уже на стороне «Зенита». В ней позволяется подать протест «на факты, связанные с несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча».

Питерцы выполнили все необходимые условия подачи протеста: зафиксировали неправомерный случай в протоколе матча и направили жалобу в РФС в течение 24 часов после окончания встречи.

Кроме того, это происшествие подпадает и под статью 52 упомянутого регламента, согласно которой Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС «исправляет ошибки, допущенные судьей», в том числе и «не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче».

КДК рассмотрит заявление питерцев в среду, 7 марта, на своем заседании по итогам 21 тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц отметил, что «Зенит» действительно имеет право требовать переигровки ничейной встречи.

«Питерский клуб настаивает на аннулировании результата и назначении переигровки матча «Зенит» — «Амкар». Они имеют на это право, все по закону.

При подаче протеста сторона может требовать либо аннулирование результата матча и переигровку, либо аннулирование результата матча и назначение технического поражения. В данном случае речь идет о переигровке», — цитирует чиновника «Чемпионат.com»

Также Григорьянц сообщил, что на рассмотрении дела будут присутствовать судья, инспектор и делегат матча, а также представители обоих клубов.