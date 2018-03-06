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Фанаты «Арсенала» хотят отставки Венгера
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88% фанатов «Арсенала» хотят отставки Венгера 

Евро-футбол.Ру 6 марта 2018
Фото: Reuters
Объединение фанатов "Арсенала" (Arsenal Supporters Trust) хочет отставки Арсена Венгера с должности главного тренера, сообщает Sky Sports.
Члены AST в понедельник провели ежегодное собрание, на котором был проведён опрос о будущем Венгера. 88% фанатов проголосовали за уход французского тренера по окончанию сезона. 5% не определились, а оставшиеся 7% считают, что Венгер должен сам принять решение об уходе, когда посчитает нужным.
В конце недели представители AST проведут встречу с исполнительным директором "Арсенала" Иваном Газидисом и предоставят ему результаты голосования.
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