Фанаты «Арсенала» хотят отставки Венгера

88% фанатов «Арсенала» хотят отставки Венгера

Объединение фанатов "Арсенала" ( Arsenal Supporters Trust) хочет отставки Арсена Венгера с должности главного тренера, сообщает Sky Sports.

Члены AST в понедельник провели ежегодное собрание, на котором был проведён опрос о будущем Венгера. 88% фанатов проголосовали за уход французского тренера по окончанию сезона. 5% не определились, а оставшиеся 7% считают, что Венгер должен сам принять решение об уходе, когда посчитает нужным.

В конце недели представители AST проведут встречу с исполнительным директором "Арсенала" Иваном Газидисом и предоставят ему результаты голосования.