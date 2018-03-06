Колобков рассказал о наследии ЧМ в России

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, какое наследие стране оставит Чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС

Выступая на итоговом заседании коллегии ведомства, чиновник заявил, что наследием мундиаля окажутся 600 объектов спортивной, гостиничной, медицинской и транспортной инфраструктур.

Также глава Минспорта уточнил, что построенные стадионы должны будут стать центрами развития футбола в России, а 96 тренировочных площадок станут материально-технической базой для 50 детско-юношеских спортшкол.

Между тем Колобков отметил, что на данный момент не все объекты построены полностью, а окончание работ над ними в срок и в соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА), а также их передача организационному комитету «Россия-2018» являются главными задачами возглавляемого им министерства.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.