Принц Уильям не поедет на ЧМ-2018

Британский принц Уильям откажется от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает The Times.
Данное решение Кембриджского герцога связано с тем, что он опасается за свое здоровье после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.
Принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации Англии (FA). Отмечается, что из-за отказа ехать в Россию он будет контактировать с главным тренером национальной сборной Гаретом Саутгейтом с помощью телефонной связи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дикостью заявление британского коллеги Бориса Джонсона о том, что сборная Англии может отказаться от участия в в чемпионате мира 2018 года из-за ситуации со Скрипалем.